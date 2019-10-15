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В Україні хочуть побудувати космодром: перші подробиці

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Space Logistics - фото 1
Space Logistics / tech.liga.net

В Україні збираються побудувати космодром. Про це повідомив глава української компанії Space Logistics Дмитро Легеза.

"Основне завдання, яке ми перед собою поставили побудувати космодром на території України. Для цього ми протягом перших трьох-чотирьох місяців ходили по різних організаціях, заводах, щоб офіційно зробити аналіз можливості такого будівництва", – сказав Легеза.

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Тетяна Люлька, провідна партнерка Space Logistics, зазначила, що стартова ціна такого проєкту починається від $50 млн. За словами глави Space Logistics, зараз компанія працює над загальним питанням можливості побудови космодрому.

"Коли я тільки почав ставити ці питання відповідальним людям, то очікував, що мене піднімуть на сміх. Але всі сприймали серйозно. Виявилося, питання ніхто не вивчав, просто не було потреби, оскільки був Казахстан з Байконуром", – говорить Легеза. Також в Space Logistics розповіли про пошук "оптимальної локації" для побудови космодрому. Локацією була обрана Херсонська область.

В Україні хочуть побудувати космодром: перші подробиці - фото 361646

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Джерело: tech.liga.net
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