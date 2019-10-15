В Україні хочуть побудувати космодром: перші подробиці

В Україні збираються побудувати космодром. Про це повідомив глава української компанії Space Logistics Дмитро Легеза.

"Основне завдання, яке ми перед собою поставили – побудувати космодром на території України. Для цього ми протягом перших трьох-чотирьох місяців ходили по різних організаціях, заводах, щоб офіційно зробити аналіз можливості такого будівництва", – сказав Легеза.

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Тетяна Люлька, провідна партнерка Space Logistics, зазначила, що стартова ціна такого проєкту починається від $50 млн. За словами глави Space Logistics, зараз компанія працює над загальним питанням можливості побудови космодрому.

"Коли я тільки почав ставити ці питання відповідальним людям, то очікував, що мене піднімуть на сміх. Але всі сприймали серйозно. Виявилося, питання ніхто не вивчав, просто не було потреби, оскільки був Казахстан з Байконуром", – говорить Легеза. Також в Space Logistics розповіли про пошук "оптимальної локації" для побудови космодрому. Локацією була обрана Херсонська область.

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