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Астрономи виявили у Сатурна 20 нових супутників

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Сатурн - фото 1
Сатурн / yogawitheva.wordpress

Група фахівців на чолі зі Скоттом Шеппардом з Наукового інституту Карнегі знайшла у Сатурна 20 невідомих супутників. Про це повідомляється на офіційному сайті інституту.

Супутники помітили за допомогою оптичного телескопа Subaru на Гаваях. Супутники до п'яти кілометрів у діаметрі, в порівнянні з Сатурном вони практично мікроскопічні.

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Астрономи виявили у Сатурна 20 нових супутників - фото 360376

З 20 відкритих супутників 17 обертаються навколо планети по ретроградних орбітах. Повний оборот вони роблять більш ніж за три земних років. Два з решти трьох супутників роблять оборот навколо планети за два роки, ще один – за більш ніж три роки.

Після нового відкриття у Сатурна налічується 82 супутники.

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Джерело: carnegiescience
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