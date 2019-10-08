Астрономи виявили у Сатурна 20 нових супутників

Група фахівців на чолі зі Скоттом Шеппардом з Наукового інституту Карнегі знайшла у Сатурна 20 невідомих супутників. Про це повідомляється на офіційному сайті інституту.

Супутники помітили за допомогою оптичного телескопа Subaru на Гаваях. Супутники до п'яти кілометрів у діаметрі, в порівнянні з Сатурном вони практично мікроскопічні.

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З 20 відкритих супутників 17 обертаються навколо планети по ретроградних орбітах. Повний оборот вони роблять більш ніж за три земних років. Два з решти трьох супутників роблять оборот навколо планети за два роки, ще один – за більш ніж три роки.

Після нового відкриття у Сатурна налічується 82 супутники.

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