В Україні хочуть переосмислити принципи проєктування нових будинків

Після війни нові будинки в Україні проєктуватимуть з бомбосховищем та укріпленим підземним паркінгом.

Про це повідомив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури під час відвідування Харкова, де окупанти знищили майже 1300 житлових багатоповерхових будинків.

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"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять в Ізраїлі)", – заявив Кубраков.

Схожу думку висловив Ігор Ніконов, засновник розробницької компанії KAN Development. За його словами, у нових будинках, зокрема, обов'язково має бути бомбосховище.

До слова, в Ізраїлі усі нові будинки будують з бомбосховищами. Крім того, у квартирах мають бути "кімнати безпеки" – індивідуальні бомбосховища у стрижні будинку, який має вистояти у випадку потрапляння ракети.

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