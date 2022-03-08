В Україні дозволили одружуватися за відсутності одного з наречених

Одружитися можна буде за відсутності одного або двох наречених

Під час воєнного стану українцям дозволили одружуватися дистанційно. Себто для того, щоб стати чоловіком і дружиною не потрібно фізично бути поруч під час церемонії. Розповідаємо, як це працює.

Тож процедура одруження для українців спростилася. Але, як розповідає 24 канал, не для всіх. Розповідаємо, кого це стосується.

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Відповідно до постанови Кабміну від 7 березня 2022 №213 у випадку, якщо один з наречених – військовослужбовець, поліцейський, особа рядового або начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особа начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки, факт реєстрації шлюбу може складатися безпосереднім керівником (командиром), що скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

Важливо! Такий акт повинен містити обов'язкові відомості про дату та місце його складення, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), дату народження обох наречених, їхнє громадянство, а в разі обрання прізвища одного із них або об'єднання двох – відомості про обране прізвище.

Відповідний документ можна складати навіть без присутності одного або відразу двох наречених. Головне, щоб був встановлений відеозв'язок.

Після цього акт реєстрації шлюбу надсилається командиром (керівником) до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Крім того, засвідчити факт одруження може керівник закладу охорони здоров'я, в якому, зокрема, перебуває один або відразу двоє наречених.

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