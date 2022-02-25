Український захисник зворушливо освідчився коханій: фотофакт

Ми нагадуємо, що ворог намагається нас усіляко деморалізувати. Але він забуває, що не на тих напав. Українці не лише знаходять час для боротьби за рідну країну, а й для романтики. Історія нашого героя – хоч він і залишається анонімним – зворушує до глибини душі.

На своєму телеграм-каналі МВС України поділилося зворушливим скриншотом. У ньому можна побачити фрагмент листування між українським захисником і його коханою.

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"Під час війни є мить для палких зізнань. Ми молимося за кожного українського захисника, за їхнє здоров'я та безцінне життя. Витримаємо! Вистоїмо! Переможемо", – йдеться у повідомленні.

Текст зворушливого листування:

Люблю тебе дуже

Машуль

Це не найкращий момент

Але щойно закінчиться ця фігня

Виходь за мене

Та, звичайно, вийду

Люблю

Ееееееее

Тримайся

І я тебе дуже

Пам'ятайте про те, що ворог хоче не лише захоплювати території. Його задача – максимально дестабілізувати людей, посіяти паніку та зневіру. Але ми, українці, так просто не здамося. Зателефонуйте рідним і коханим. Скажіть їм, наскільки сильно ви їх любите. Вірте у ЗСУ та пам'ятайте: усе буде Україна!

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