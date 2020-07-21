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Хто такі спорносексуали: розповідаємо на прикладі топових футболістів
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Спорносексуал (англ. "Spornosexual") – чоловік, який підтримує спортивну форму, не прагнучи нарощувати величезні м'язи, скоріше навпаки. 6 кубиків пресу – ось один з показників того, що ви однією ногою в цій категорії. Звичайно, це не все.
Крім підтягнутою фігури, спорносексуали стежать за трендами у тренуваннях і дієтах. Обов'язковий пункт, це присутність у всіх популярних соціальних мережах і повальне демонстрування своїх напіводягнених (чи то пак, оголених) форм. А інакше для чого це все?
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Термін виник ще у 2014 році з подачі американського журналіста, що спеціалізується на темі чоловічої привабливості, Марка Сімпсона. Це він, до речі, у середині 90-х придумав термін "метросексуал", охарактеризувавши хвилю оновлених характеристик сучасного чоловіка, яка тільки зароджувалася.
В Італії, на батьківщині модних тенденцій, метросексуалів охрестили sprezzatura – умовно, як людей, які теж (як і жінки), вміють стежити за собою. Провести чітку межу між метро- і спорносексуалами допоможе футбольний приклад – якщо Бекхем, це метросексуал, то Кріштіану Роналду – ідеальний приклад спорносексуала.
У Європі, для позитивнішого погляду на "новий вид" чоловіків у суспільстві, преса охрестила спорносексуалів yummy – "смачненькі". Стосовно жінок, це сексизм, звичайно. Але чоловіки і не таке стерплять. Та й є в цьому певна частка істини. Гладкі, рельєфні, спорносексуали напрошуються на подібні епітети.
Автор терміну, характеризуючи yummy, говорить про те, що сьогодні "чоловік прагне до самостійної об'єктивації, так що спорносексуал, швидше за все, буде продовжуватися", оскільки "ми живемо у світі, в якому порушено традиційний гендерний розподіл праці. Крім того, люди виявили, що якщо вас не помітили в візуальному світі, ви просто не існуєте".
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