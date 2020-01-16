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Новий рік 2020

Sony оголосила дату презентації нових смартфонів компанії

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Нові смартфони Sony покажуть у лютому - фото 1
Нові смартфони Sony покажуть у лютому

Чутки про нові смартфони Sony з'явилися вже досить давно, але сама компанія досі не робила ніяких офіційних анонсів. Тепер же японський виробник оголосив про проведення спеціального заходу, під час якого будуть представлені нові пристрої.

За традицією, Sony проведе власну пресконференцію у рамках Міжнародного мобільного конгресу в Барселоні, який пройде з 24 по 27 лютого. Нагадаємо, що торік на MWC 2019 був представлений Xperia 1, який став по суті перезапуском флагманської лінійки компанії.

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Sony оголосила дату презентації нових смартфонів компанії - фото 379968

Поки немає точної інформації, які саме новинки Sony має намір показати на презентації 24 лютого. Серед них може виявитися Xperia 5 Plus, інформацією про який недавно поділився авторитетний інсайдер. Смартфону приписують оновлений дизайн і сучасні характеристики, включаючи 6,6-дюймовий OLED-дисплей з тонкими рамками, фронтальні стереодинаміки й основну камеру з чотирма модулями.

Sony оголосила дату презентації нових смартфонів компанії - фото 379969

Крім флагманського Xperia 5 Plus відомо про моделі середнього класу на Snapdragon 765G, помічені раніше у базі даних популярного бенчмарку.

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Джерело: gsmarena
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