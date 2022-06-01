В Україні буде святковий вихідний на День української державності

Новий державний вихідний з нагоди Дня української державності передбачений 28 липня. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

28 липня, День української державності, стане неробочим днем. Це свято відзначатимуть у День хрещення Київської Русі.

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Вихідний 28 липня буде за умови завершення воєнного стану, адже під час дії воєнного стану усі свята скасовуються.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нового державного свята Дня української державності ще у 2021 році у День Незалежності. Пропозиція щодо вихідного у цей день була внесена ще у серпні 2021 року, проте Верховна Рада підтримала її тільки зараз.

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