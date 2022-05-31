Через дефіцит палива в Україні продовжує зростати популярність на електросамокати

Від початку війни продовжує зростати дефіцит палива. Тож не дивно, що люди почали віддавати перевагу альтернативному транспорту. Наприклад, електросамокатам. Їхня популярність зараз шалено зростає.

Про це розповіли представники великих мереж ритейлінгу виданню The Page. Дізнайтесь, на скільки зросла популярність електросамокатів в Україні.

Це цікаво: 5 поширених помилок водіїв під час заправки авто на АЗС

Представник компанії зазначив, що популярність електросамокатів зросла удвічі. Ці дані актуальні, якщо порівнювати з минулим роком. Причому, українців не зупиняє навіть ріст цін на персональний транспорт. Їхня вартість зросла на 30 – 50% у порівнянні з цінами 2021 року.

"​Ціни на деякі моделі з минулого року зросли з 13,6 тисячі гривень до 18 тисяч гривень, з 18,6 тисячі гривень – до 25 тисяч гривень, – каже Павлік. – Постачальники вимушено підіймають ціни через поточну ситуацію в Україні, логістичні ускладнення та, звісно, динаміку курсу гривні.

У крамницях здебільшого наявні саме електросамокати. Натомість кількість електроскутерів і електровелосипедів на складах надзвичайно мала. Але він додав, що постачальники упродовж кількох тижнів мають підвезти нові партії персонального транспорту.

В'ячеслав Склонний, комерційний директор "Фокстроту" також дав коментар виданню. Він розповів, що нові поставки змітають з полиць крамниць за лічені дні. Представник мережі додав, що вартість самокатів зросла на 15 – 20%. Але це аж ніяк не впливає на популярність. Причому найчастіше беруть гаджети, які долають на одному заряді від 30 до 65 кілометрів.

Які самокати зараз найпопулярніші:

Proove X-City pro Black/Red – 19,9 тисячі гривень;

Segway Ninebot MAX G30 II (AA.00.0010.32) – 26,9 тисячі гривень;

Gelius Effort Pro 2S (GP-ES1000s) – 18,9 тисячі гривень.

Ми ж нагадуємо, що надворі літо. Тож закликаємо усіх, хто їздив на невеликі дистанції на особистому автомобілі, починати ходити пішки. Це не лише заощадить вам гроші, а й позитивно вплине на здоров'я.

Читайте також: Коли велосипедисти нехтують ПДР: поліція показала, чому важливо їздити за правилами