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В Україні бачили унікальний Ford Shelby

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Головна особливість Shelby F-150 Super Snake ховається під капотом - фото 1
Головна особливість Shelby F-150 Super Snake ховається під капотом / Auto Vercity

Дуже унікальний Shelby F-150 Super Snake з'явився в Україні.

Лімітований пікап Ford є одним з найпотужніших автомобілів свого класу. Цікаво, що авто приїхало не з США, номери у нього шведські.

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Апарат дійсно дуже рідкісний і незвичайний. Почнемо з того, що в Shelby зараз нечасто займаються чим-небудь, окрім Mustang. Заряджений пікап Ford F-150 представили в 2017 році і всього випустили лише 150 таких авто. Головна особливість Shelby F-150 Super Snake ховається під капотом. Його 5,0-літровий V8 доповнили механічним нагнітачем, встановили нові форсунки уприскування, впускний колектор і вихлоп.

Відрізнити авто можна за особливою решіткою радіатора, капотом з повітрозабірником і обважуванням. Салон оброблений шкірою і алюмінієм. Купити Ford F-150 від Shelby можна приблизно за 100 тис. доларів.

В Україні бачили унікальний Ford Shelby - фото 296224
В Україні бачили унікальний Ford Shelby

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Джерело: micetimes
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