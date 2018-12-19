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Маск відкрив підземний тунель у Лос-Анджелесі: перші фото

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Швидкісний тунель у Лос-Анджелесі - фото 1
Швидкісний тунель у Лос-Анджелесі / Twitter

Швидкісний коридор пов'язує кілька районів міста та передмістя. Пересуватися по тунелю можна зі швидкістю близько 240 кілометрів на годину.

Американський бізнесмен Ілон Маск відкрив швидкісний підземний тунель у Лос-Анджелесі. Перший такий коридор побудувала компанія мільярдера The Boring Company. Інформація про відкриття з'явилася на сторінці компанії в Twitter.

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Один з входів у тунель розташований на парковці компанії SpaceX. Коридор пов'язує кілька великих районів міста. По ньому будуть пересуватися спеціальні автомобілі з бічними колесами. Транспортні засоби зможуть розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину.

Такі автомобілі будуть регулярно їздити по тунелю, ними зможуть скористатися пішоходи і велосипедисти. The Boring Company планує побудувати ще один тунель в Лос-Анджелесі, а також в Техасі або Сан-Франциско.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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