Маск відкрив підземний тунель у Лос-Анджелесі: перші фото

Швидкісний коридор пов'язує кілька районів міста та передмістя. Пересуватися по тунелю можна зі швидкістю близько 240 кілометрів на годину.

Американський бізнесмен Ілон Маск відкрив швидкісний підземний тунель у Лос-Анджелесі. Перший такий коридор побудувала компанія мільярдера The Boring Company. Інформація про відкриття з'явилася на сторінці компанії в Twitter.

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Dec. 18 - Hawthorne, CA pic.twitter.com/dasUPNDbGK — The Boring Company (@boringcompany) December 19, 2018

Один з входів у тунель розташований на парковці компанії SpaceX. Коридор пов'язує кілька великих районів міста. По ньому будуть пересуватися спеціальні автомобілі з бічними колесами. Транспортні засоби зможуть розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину.

Такі автомобілі будуть регулярно їздити по тунелю, ними зможуть скористатися пішоходи і велосипедисти. The Boring Company планує побудувати ще один тунель в Лос-Анджелесі, а також в Техасі або Сан-Франциско.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018

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