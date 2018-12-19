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Кросовер Seat Ateca підготували для важкого бездоріжжя

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Ательє зробило особливу версію Seat Ateca - фото 1
Ательє зробило особливу версію Seat Ateca / motor

Ательє JE Design представило позашляховий пакет доопрацювань для кросовера Seat Ateca, а також спільно з дилером марки з Люксембургу побудувало прототип під назвою All Terrain.

Вартість повного комплекту додаткового обладнання в Німеччині обійдеться у 13 964 євро.

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Позашляховий кросовер Seat Ateca - фото 295805
Позашляховий кросовер Seat Ateca

За цю суму фахівці JE Desidn пропонують для Ateca розширювачі колісних арок з видимими болтами, що збільшують ширину кросовера на 35 міліметрів, передні та задні панелі, спойлер і додатковий блок світлодіодного освітлення.

Позашляховий кросовер Seat Ateca - фото 295804
Позашляховий кросовер Seat Ateca

Крім того, Seat на 20 міліметрів збільшать дорожній просвіт (до 208 міліметрів) і встановлять на нього 16-дюймові колеса з 40-міліметровими приставками та позашляховою гумою.

Позашляховий кросовер Seat Ateca - фото 295801
Позашляховий кросовер Seat Ateca

До того ж Seat Ateca можуть укомплектувати захисною накладкою заднього бампера, глушником з нержавіючої сталі та вихлопом з чотирма круглими насадками, а кузов обтягнули матовою плівкою кольору хакі.

Позашляховий кросовер Seat Ateca - фото 295800
Позашляховий кросовер Seat Ateca

На противагу "позашляховому" Seat Ateca можна поставити найближчого родича – Volkswagen Tiguan у заводській версії Offroad. Такі машини оснащуються новими бамперами, спойлером з лінійки R-Line, пофарбованими у чорний колір корпусами бічних дзеркал, 17-дюймовими легкосплавними дисками й адаптивними світлодіодними фарами.

Позашляховий кросовер Seat Ateca - фото 295803
Позашляховий кросовер Seat Ateca

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Джерело: motor
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