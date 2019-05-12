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В Україні бачили розкішний заряджений Chevrolet

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До сотні автомобіль розганяється за 3,2 секунди - фото 1
До сотні автомобіль розганяється за 3,2 секунди / Ross Downing Corvettes

Новий заряджений Chevrolet Corvette Z06 тільки прибув в Україну. Знімок автомобіля зробили в Одесі.

Спорткар Chevrolet Corvette у своїй зарядженій версії легко може скласти конкуренцію найдорожчим суперкарам. Він оснащується 6,2-л компресорним двигуном V8 потужністю 650 к.с. 880 Нм крутного моменту.

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До сотні автомобіль розганяється за 3,2 секунди. При цьому його максимальна швидкість досягає 320 км/год. Цей Corvette Z06 має високопродуктивний пакет Z07, що складається з аеродинамічного обважування, гальм Brembo, карбонового спойлера, спеціальних шин тощо.

В Україні, до речі, раніше вже бачили Chevrolet Corvette Z06. Причому, що цікаво, теж в Одеській області. Судячи з усього, в Одесі люблять потужні американські спорткари, які можуть змагатися з дорогими суперкарами.

Chevrolet Corvette Z06 - фото 326930

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Джерело: 1k.com.ua
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