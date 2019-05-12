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В Україні бачили розкішний заряджений Chevrolet
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Новий заряджений Chevrolet Corvette Z06 тільки прибув в Україну. Знімок автомобіля зробили в Одесі.
Спорткар Chevrolet Corvette у своїй зарядженій версії легко може скласти конкуренцію найдорожчим суперкарам. Він оснащується 6,2-л компресорним двигуном V8 потужністю 650 к.с. 880 Нм крутного моменту.
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До сотні автомобіль розганяється за 3,2 секунди. При цьому його максимальна швидкість досягає 320 км/год. Цей Corvette Z06 має високопродуктивний пакет Z07, що складається з аеродинамічного обважування, гальм Brembo, карбонового спойлера, спеціальних шин тощо.
В Україні, до речі, раніше вже бачили Chevrolet Corvette Z06. Причому, що цікаво, теж в Одеській області. Судячи з усього, в Одесі люблять потужні американські спорткари, які можуть змагатися з дорогими суперкарами.
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