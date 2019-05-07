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У Німеччині відкрили перший електричний автобан
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У вівторок, 7 травня, в Німеччині був запущений проект "eHighway". 5-кілометровий випробувальний трек був введений в експлуатацію на трасі A5 між Лангеном/Мерфельденом і Вайтерштадтом, на південь від Франкфурта. Цією дорогою зможуть їздити гібридні вантажівки, які будуть заряджатися в дорозі.
Проект під назвою Elisa (електрифікований, інноваційний інтенсивний трафік на автобані) тестується п'ятьма логістичними компаніями з гібридними вантажівками на батарейках на одній з найжвавіших ділянок автобану в Німеччині.
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Гібридна електрична вантажівка – це різновид вантажного автомобіля, в якому використовується технологія гібридного електричного транспортного засобу (HEV) замість використання тільки двигуна внутрішнього згоряння. Спеціально розроблені вантажівки можуть заряджатися, коли вони проїжджають під встановленими проводами, за принципом, схожим на роботу тролейбуса.
Метою випробувань є збір і аналіз даних, які можуть привести до розгортання проекту в інших частинах країни. Ця технологія покликана допомогти зменшити забруднення повітря транспортними засобами великої вантажопідйомності.
Розробники проекту вважають, що електричні вантажівки не чинитимуть негативного впливу на рух транспорту. Після зарядки вантажівки можуть продовжити роботу в режимі батареї. Якщо акумулятори автомобіля розряджаються, вантажівка починає працювати на дизелі.
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