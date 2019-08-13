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В Україні бачили рідкісне саморобне авто Азов
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Українські дороги продовжують підкидати нам справжні раритети. Саморобка під назвою Азов знову з'явилася на дорогах Запорізької області.
Цей простенький на вигляд автомобіль побудували в радянський період, але тоді він не світився на телеекрані і на сторінках науково-популярних журналів, як деякі його родичі.
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Зате, на відміну від них, Азов і досі не просто залишається в строю, а й у експлуатації. На автомобілі стоять реєстраційні номери українського зразка другого покоління, такі видавали в 1993-1994 роках, але швидше за все, Азов побудований трохи раніше.
Цікаво, що ця саморобка сконструйована цілком у дусі часу (навіть якщо брати за точку відліку початок дев'яностих). У неї кузов хетчбек, типова тридверна архітектура і передньопривідна компоновка. Фірмову емблему зробили з емблеми Москвича, яка дісталася дизайнерам-аматорам разом із радіаторними ґратами.
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