Toyota презентувала в Токіо літаючу мітлу

Японська машинобудівна компанія Toyota презентувала на автосалоні в Токіо електромітлу. Компанія позиціонує незвичайний концепт, як спосіб "заново відкрити задоволення від мобільності".

Прототип літаючої мітли назвали e-broom. Вона повністю повторює форму звичайної мітли. Пристосування, як з фільму про Гаррі Поттера допомагає людині пересуватися, затиснувши мітлу між ніг.

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Творці незвичайного концепту повідомляють, що надихалися саме мітлою, яку використовують відьми для польотів.

На сайті повідомляється, що механізм повинен "об'єднати людину і машину, заново відкривши задоволення від мобільності". Концепт призначений для шоу за участю людини і проведення дозвілля.

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