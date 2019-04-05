Котячий носик: тепер ми знаємо, на що подібний логотип Tesla

Тепер ми знаємо, що надихнуло на створення логотипу Tesla

Ілон Маск просто обожнює спілкуватися з прихильниками компанії Tesla, яких, зазвичай, виникають вельми цікаві запитання. Так, нещодавно у мережі в Ілона спитали, чи справді логотип Tesla схожий на котячий носик?

Нарешті Ілон Маск пролив світло на одну з головних таємниць, пов'язаних з електрокаром.

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У Twitter один із користувачів запитав у Маска, чи правда, що логотип компанії – котячий носик. Ілон Маск лаконічно підтвердив здогад, відповівши "Так".

Нагадаємо, що раніше була думка, що на створення логотипу Tesla надихнула жіноча репродуктивна система.

Ah mystery solved, notified my friend of recent development. Thx pic.twitter.com/c0AdsVXdZt — mia (@Insertnameplea) 1 квітня 2019 р.

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