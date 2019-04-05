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Котячий носик: тепер ми знаємо, на що подібний логотип Tesla

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Тепер ми знаємо, що надихнуло на створення логотипу Tesla - фото 1
Тепер ми знаємо, що надихнуло на створення логотипу Tesla

Ілон Маск просто обожнює спілкуватися з прихильниками компанії Tesla, яких, зазвичай, виникають вельми цікаві запитання. Так, нещодавно у мережі в Ілона спитали, чи справді логотип Tesla схожий на котячий носик?

Нарешті Ілон Маск пролив світло на одну з головних таємниць, пов'язаних з електрокаром.

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У Twitter один із користувачів запитав у Маска, чи правда, що логотип компанії – котячий носик. Ілон Маск лаконічно підтвердив здогад, відповівши "Так".

Нагадаємо, що раніше була думка, що на створення логотипу Tesla надихнула жіноча репродуктивна система.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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