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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 11 листопада: в Україні виявлено 489 808 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає

За попередню добу було зафіксовано 10 611​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада - фото 434464

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 489 808
Одужали 221 459
Померли 8 756​ 947

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (46 632) та у Харківській області (44 948). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 12 970

Волинська область

 17 236

Дніпропетровська область

 18 690

Донецька область

 15 006

Житомирська область

 20 194

Закарпатська область

 18 056

Запорізька область

 15 285

Івано-Франківська область

 25 643

Кіровоградська область

 3 280

Київ

 46 632

Київська область

 21 731

Львівська область

 34 988

Луганська область

 4 738

Миколаївська область

 11 092

Одеська область

 30 041

Полтавська область

 13 143

Рівненська область

 23 035

Сумська область

 15 662

Тернопільська область

 22 549

Харківська область

 44 948

Херсонська область

 6 075

Хмельницька область

 20 826

Чернівецька область

 26 301

Черкаська область

 11 063

Чернігівська область

 10 564

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-11-2020:

Захворіли

51 831 034
Одужали

36 403 966
Померли

1 279 889

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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