Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 11 листопада: в Україні виявлено 489 808 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 10 611​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 489 808 Одужали 221 459 Померли 8 756​ 947

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (46 632) та у Харківській області (44 948). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 12 970 Волинська область 17 236 Дніпропетровська область 18 690 Донецька область 15 006 Житомирська область 20 194 Закарпатська область 18 056 Запорізька область 15 285 Івано-Франківська область 25 643 Кіровоградська область 3 280 Київ 46 632 Київська область 21 731 Львівська область 34 988 Луганська область 4 738 Миколаївська область 11 092 Одеська область 30 041 Полтавська область 13 143 Рівненська область 23 035 Сумська область 15 662 Тернопільська область 22 549 Харківська область 44 948 Херсонська область 6 075 Хмельницька область 20 826 Чернівецька область 26 301 Черкаська область 11 063 Чернігівська область 10 564

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-11-2020:

Захворіли 51 831 034 Одужали 36 403 966 Померли 1 279 889 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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