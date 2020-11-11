В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження

В Україні ввели карантин вихідного дня. Таке рішення прийняли під час засідання Кабінету Міністрів сьогодні, 11 листопада. Розповідаємо, які обмеження триватимуть протягом декількох тижнів.

Коли карантин вихідного дня набере чинності

З огляду на те, що добова кількість заражених COVID-19 різко зростає, уряд вирішив запровадити нові жорсткіші обмеження. Так, карантин вихідного дня почне діяти в Україні вже з прийдешніх вихідних – 14-15 листопада. А обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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Що заборонено

У суботи і неділі буде заборонена робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Крім того, заборонено приймати відвідувачів в барах, ресторанах, кафе і установах розважальної сфери.

Що працюватиме на вихідних

Під час карантину вихідного дня залишаться працювати продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами та громадський транспорт. Крім цього, зможуть працювати фінансові установи, СТО, доставка їжі.

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