Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження

  • 392
Карантин вихідного дня в Україні - фото 1
Карантин вихідного дня в Україні / rbc

В Україні ввели карантин вихідного дня. Таке рішення прийняли під час засідання Кабінету Міністрів сьогодні, 11 листопада. Розповідаємо, які обмеження триватимуть протягом декількох тижнів.

Коли карантин вихідного дня набере чинності

З огляду на те, що добова кількість заражених COVID-19 різко зростає, уряд вирішив запровадити нові жорсткіші обмеження. Так, карантин вихідного дня почне діяти в Україні вже з прийдешніх вихідних – 14-15 листопада. А обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада

В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження - фото 434518

Що заборонено

У суботи і неділі буде заборонена робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Крім того, заборонено приймати відвідувачів в барах, ресторанах, кафе і установах розважальної сфери.

Що працюватиме на вихідних

Під час карантину вихідного дня залишаться працювати продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами та громадський транспорт. Крім цього, зможуть працювати фінансові установи, СТО, доставка їжі.

Читайте також: З'явилася найточніша 3D-модель коронавірусу: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 783
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 1912
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2634367
Загрузка...
Новини