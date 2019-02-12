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В Укравтодорі попередили водіїв про ситуацію на дорогах

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Ситуація на дорогах Україні 12 лютого - фото 1
Ситуація на дорогах Україні 12 лютого

Укравтодор розповів про стан доріг держзначення та погодні умови в Україні 12 лютого.

У прес-центрі Укравтодору повідомили про ситуацію на автошляхах 12 лютого. Відзначається, що слабкий сніг зафіксовано на Львівщині та Івано-Франківщині, а дощі у в Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого

"На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблунецькому перевалі. Температура повітря -6 +2°С. Стан покриття мокре, на Вишківському перевалі в Івано-Франківської області місцями засніжене. Стан покриття на а/д державного значення мокре", – йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі попередили водіїв про ситуацію на дорогах - фото 307117

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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