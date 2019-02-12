В Укравтодорі попередили водіїв про ситуацію на дорогах

Укравтодор розповів про стан доріг держзначення та погодні умови в Україні 12 лютого.

У прес-центрі Укравтодору повідомили про ситуацію на автошляхах 12 лютого. Відзначається, що слабкий сніг зафіксовано на Львівщині та Івано-Франківщині, а дощі у в Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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"На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблунецькому перевалі. Температура повітря -6 +2°С. Стан покриття мокре, на Вишківському перевалі в Івано-Франківської області місцями засніжене. Стан покриття на а/д державного значення мокре", – йдеться у повідомленні.

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