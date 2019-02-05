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В Укравтодорі оголосили попередження для водіїв

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Ускладнення на дорогах - фото 1
Ускладнення на дорогах

Укравтодор попередив українських водіїв про наслідки відлиги та потепління. Будьте обачними!

На офіційній сторінці Укравтодору в соцмережі Facebook з'явилось попередження про небезпеку сходження лавин. У держагентстві розповіли про загрозу зсувів снігу на дороги на Закарпатті, попросивши врахувати негоди за мандрівок.

І ще: Похолодання і сніг: прогноз погоди на 6 лютого в Україні

"5 лютого, у зв’язку з відлигою, у горах Львівської області та 5-6 лютого у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, в Укравтодорі відзвітували про ситуацію на дорогах державного значення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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