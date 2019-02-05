Похолодання і сніг: прогноз погоди на 6 лютого в Україні

6 лютого в країні очікується зниження температури повітря та мокрий сніг з дощем у кількох областях.

Атмосферний фронт принесе в країну опади, а також незначне похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Мокрий сніг, подекуди з дощем, очікується на Півночі, місцями у центральних, західних областях (на Заході лише вночі) та на Харківщині. На Півдні буде суха погода", – відзначила вона.

Температура вночі знизиться до -1-4, а вдень коливатиметься на рівні 0+3. Найтепліше буде на півдні – 0+3 вночі та +3+9 вдень. У Києві 6 лютого очікується мокрий сніг у першій половині дня, а також до 0+2 і ожеледиця на дорогах.

Діденко попередила, що у найближчі кілька днів в країні вночі будуть невеликі морози, а вдень незначна плюсова температура. Однак вже з 10 лютого прийде чергове потепління.

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