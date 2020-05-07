В Ухані відкрили школи, але уроки там проходять по-новому: фотофакт

Китайський Ухань, де в кінці 2019-го стався перший масовий спалах COVID-19, повертається до життя. 6 травня у місті поновилися заняття в старших класах, однак – із нововведеннями. Дивіться, як облаштували школи.

Жорсткий карантин в Ухані влада зняла ще на початку квітня, але підвищені заходи безпеки діють, як і раніше, зокрема – у школах. Так, учні сидять в масках і за захисними перегородками.

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За офіційними даними, наразі Китай посідає 11 місце в світі за поширюваністю коронавірусу. У країні зафіксовано 84 тисячі випадків COVID-19, з них 4,6 тисячі – летальні, а 79 тисяч осіб одужали.

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У деяких школах Китаю, щоб гарантувати безпечну відстань між учнями, використовують більш творчі методи. Наприклад, у Ханчжоу провінції Чжецзян школярів попросили прийти в захисних масках і саморобних головних уборах, які не дозволяють їм підійти до однокласників ближче, ніж на метр. Ці головні убори називаються футо, їх використовували чиновники та військові часів династії Сун (960-1279 роки). Імовірно, футо були потрібні для того, щоб запобігти перешіптуванню під час церемоній.

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