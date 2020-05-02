У Китаї знову дозволили туризм і подорожі

Понад чотири тисячі туристичних об'єктів на території Піднебесної знову відкриті для туристів.

У Китаї за останню добу виявили новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією: пацієнт заразився за межами КНР. Крім того, були зареєстровані два пацієнти з підозрою на коронавірус, вони також прибули з-за кордону.

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Китайська влада з 1 травня скасувала частину обмежень на пересування. Було відновлено роботу понад 4 тисяч туристичних об'єктів. Всього у Китаї, за останніми даними, на лікуванні залишалися 557 хворих на коронавірус, з них 464 прибули з-за кордону.

За останню добу в Китаї одужали 43 людини з раніше підтвердженим COVID-19. Смертей серед хворих за добу не зареєстрували. Дані наводяться без урахування Гонконгу, Макао і Тайваню. Раніше державна комісія з питань охорони здоров'я провінції Хубей повідомила, що в лікарнях Уханя, де вперше зафіксували спалах коронавірусу, не залишилося хворих із COVID-19. Дивіться, як живе Китай сьогодні:

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