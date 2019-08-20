В Уельсі з'являться туалети, які заважатимуть займатися сексом

Влада уельського міста Порткоул має намір встановити туалети, які будуть кропити холодною водою тих, хто займається сексом в кабінках. Нові вбиральні з'являться у парку міста в жовтні і замінять старі громадські туалети. Технологія обійшлася місту у 200 тисяч доларів.

Визначати, чи займаються жителі сексом в туалеті, буде "розумна" система з сенсорів. За допомогою датчиків руху вона стежить, як багато дій відбувається в кабінці, а завдяки сенсорам ваги, розраховує, скільки людей у неї зайшли. Ще один детектор буде спостерігати, як довго людина сидить без рухів – так планують обчислювати любителів поспати на унітазі. Соням увімкнуть попередження, а потім відключать світло та опалення в кабінці.

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If violent movement is detected a water jet will soak users, automatically open the doors and sound an alarm



The Welsh public toilet plan which includes anti-sex measures https://t.co/wkll5cJB7b — BBC News (UK) (@BBCNews) August 16, 2019

У соцмережах вже розкритикували плани влади: сумніви викликало те, як система буде визначати кількість осіб за вагою. До того ж такий туалет назвали несправедливим стосовно людей, яким потрібна стороння допомога у вбиральні.

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