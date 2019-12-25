В ударі: відео з чоловіком на відпочинку підкорило мережу

Користувачі не можуть втримати усмішку від кумедного відео з чоловіком, який просто в ударі. Головний герой з чудовим настроєм на відпочинку і зовсім цього не приховує!

На платформі Reddit користувач з ніком gstuds22 поділився веселим відео з відпочинку, на якому можна помітити дуже бадьорого чоловіка. За короткий час допис зібрав понад 44 тисячі переглядів та більш як 300 коментарів. А все тому, що на ролику показано, як група жінок робить вправи у басейні, аж раптом автор помічає, що на балконі одного з номерів позаду чоловік весело повторю всі руки. Ось як виглядає хороший настрій!

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