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В Туреччині знайшли найдавнішу маску грецького бога: фотофакт
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Глиняна маска грецького бога Діоніса була виявлена під час розкопок в античному місті Даскілеоні на заході Туреччини.
Легенда свідчить, що носіння такої маски – це спосіб віддати данину поваги Діонісу, богу виноробства і родючості, а також покровителю театру.
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На думку дослідників, знайдена маска могла бути підношенням божеству. Вона була виготовлена близько 2400 років тому. Фахівці мають намір більш детально вивчити знахідку, щоб з'ясувати додаткові подробиці.
Даскілеон розташований в 30 кілометрах від узбережжя Мармурового моря. Згідно з древніми хроніками, ця територія була вперше заселена приблизно під час Троянської війни (1260-1180 рр. до н. е). У VIII столітті до нашої ери місто було заселене фригійцями, а сто років по тому завойоване лідійцями. За легендою, свою назву місто отримало на честь лідійського царя Даскілоса. У 547 році до н. е. місто було завойоване перським царем Кіром Великим.
Руїни Даскілеона були виявлені в 1952 році. Розкопки велися з 1954 по 1960 рік і поновилися в 1988. З того часу вони тривають.
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