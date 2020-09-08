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Митець зі США виклав портрет Трампа з фалоімітаторів: це треба бачити

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Інсталяція з Дональдом Трампом важитиме 2 тонни - фото 1
Інсталяція з Дональдом Трампом важитиме 2 тонни / gettyimages

Художник з Клівленда Стівен Манка створив портрет президента США Дональда Трампа за допомогою 2020 металевих фалоімітаторів. Таке собі буйове мистецтво.

Поки він ще до кінця не завершений, і художник збирає для цього кошти на платформі Kickstarter.

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Митець зі США виклав портрет Трампа з фалоімітаторів: це треба бачити - фото 424340

Він уже вклав у проєкт $ 24 тисячі, але потрібно більше. Розмір картини буде 3,6 метра на 6 метрів, а вага – майже дві тонни.

Митець зі США виклав портрет Трампа з фалоімітаторів: це треба бачити - фото 424341
Митець зі США виклав портрет Трампа з фалоімітаторів: це треба бачити - фото 424338

Манка планує зробити портрет туристичною інсталяцією, яка побуває у тих містах США, де у Трампа планується передвиборний тур цієї осені.

Митець зі США виклав портрет Трампа з фалоімітаторів: це треба бачити - фото 424339

Художник навіть склав хештег для своєї роботи – #DildoDon. Поки що Манка зібрав $ 10 тисяч із запланованих $ 75 тисяч. Але ми віримо, що йому вдасться реалізувати задуманий проєкт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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