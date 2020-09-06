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У мережі відкрили перший у світі віртуальний музей

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Онлайн-музей Virtual Online Museum of Art - фото 1
Онлайн-музей Virtual Online Museum of Art / hypebeast

У світі відкрили перший онлайн-музей мистецтв, створений художником Стюартом Семплом. Музей назвали VOMA. Він об'єднав роботи деяких найпрестижніших мистецьких центрів, зокрема музею д'Орсе, музею американського мистецтва Вітні, Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку і Художнього інституту Чикаго.

Відзначається, що відвідувачі VOMA можуть пересуватися по музею, як їм зручно, навіть покидати будівлю і прогулюватися по території. Цифровий світ в музеї змінюється відповідно до часу доби і пори року, а також погоди.

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"Віртуальна музейна кімната може відчуватися, як самотнє місце – тихе, пусте, іноді неспокійне. При розробці цифрового музею ми хотіли максимально віддалитися від такого сприйняття. Ми хотіли інтегрувати відчуття спільності і захоплення після відвідування крутого музею, де часто проходить велика кількість цікавих інсталяцій", – сказав художник Стюарт Семпл, який працював над створенням VOMA.

Музей почав роботу з виставки відомих картин, таких як: "Олімпія" Едуарда Мане, "Сад земних насолод" Ієроніма Босха і "Невіра Святого Томи" Караваджо.

Користувачам доступні дві версії музею – для Mac і PC. Завантажити музей можна на сайті VOMA, а потім запустити програму і почати відвідування.

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Джерело: hypebeast
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