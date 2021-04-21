В стилі Volkswagen Beetle: у Китаї дебютував незвичний електрокар

На автосалоні в Шанхаї дебютував електрокар Punk Cat, стилізований під класичний Volkswagen Beetle. Новинку, назву для якої вибирали в соцмережах, представила марка Ora.

Ora Punk Cat є п'ятидверним хетчбеком, схожим на подовжений Nissan Juke. В іншому електрокар копіює зовнішність європейського бестселера з похилою лінією даху і характерним оформленням передка з круглими фарами. Про це пише insideevs.

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Зв'язок з ретро можна побачити і в салоні. Китайський Juke отримав кермо як у Beetle, але з трьома спицями, цифрову приборку з єдиним датчиком, круглі дефлектори повітроводів і динаміки у дверях. Різко вибивається зі стилістики 60-х років минулого століття великий сенсорний екран мультимедійної системи.

Яку силову установку отримав Ora Punk Cat, поки невідомо. В інших моделях марки Ora використовують недорогі акумуляторні блоки LFP: наприклад, такою батареєю оснащений Ora Black Cat в дусі MINI. Ім'я для новинки Ora обирали шляхом голосування в китайських соціальних мережах.

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