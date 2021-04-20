Українські тюнери змінили Mercedes-Benz E-Class до невпізнавання

На українському сайті auto.ria.com виставили на продаж тюнінгований Mercedes-Benz E 320 1994 року. В ході численних доробок екстер'єр та інтер'єр купе змінили настільки, що впізнати автомобіль майже неможливо!

Українські тюнери встановили на Mercedes-Benz нову передню оптику, змінені задні ліхтарі, а також замінили бампери, грати радіатора і обладнали купе іншою кришкою багажника. Фото автомобіля можна знайти на сайті auto.ria.

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Кузови авто фахівці пофарбували в чорно-білу гаму. Із зовнішніх деталей, які відсилають до донорської моделі, в Mercedes зберегли шильдики, а також двері. Численні зміни українці продовжили і в інтер'єрі E-класу. Салон купе тюнери обробили білою і сірою шкірою, а на кермовому колесі, дверних картах і торпедо з'явилися червоні літери R. Крім того, в автомобіль встановили мультимедійний дисплей, нову аудіосистему і атмосферне підсвічування.

Розлучитися з 27-річним модифікованим Mercedes-Benz власник готовий за 10 000 доларів.

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