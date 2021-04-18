Китайці створили свій власний Гелендваген, якого назвали Cybertank

Китайська корпорація Great Wall Motors (GWM) оголосила про створення ще одного автобренду – Tank. Дебютним автомобілем цієї марки стане позашляховик Cybertank, який вже встигли охрестити "китайським Гелендвагеном".

Перші знімки концепту Cybertank опублікувало видання Carnewschina. По суті, це вже знайомий позашляховик Wey Tank 300, представлений минулого літа, але зі значно переробленим екстер'єром. Автомобіль отримав дуже брутальний і виразний обвіс кузова: виділяються колісні арки в тон, спойлер над дверима багажника і Y-образні ходові вогні спереду. На капоті розмістили повітрозабірник.

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Фішкою цієї моделі є також наявність сонячних батарей на даху і великої балки з LED-ліхтарями, яка розміщена над вітровим склом. До головної оптики додалася суцільна перемичка між фарами.

Cybertank практично повністю зберіг салон від торішнього концепту під маркою Wey. Усередині абсолютно все обшито натуральної білою шкірою, а всі прилади виконані в оригінальному стилі.

У всьому іншому концепт Cybertank ідентичний позашляховику Tank 300. Він базується на платформі Haval H9 і має три блокування диференціалів. А під капотом у нього ховається 2,0-літровий турбомотор, потужність якого поки не розголошується. Очікується щось в діапазоні від 204 до 245 кінських сил.

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