Один з головних мемів року користувачі мережі перенесли в реальне життя: кумедні фото

Один з найпопулярніших мемів 2019 року, де зображений спантеличений кіт за столом, на якого кричать дві жінки, став набирати ще більшої популярності в мережі. Юзери почали переносити кумедне поєднання картинок у реальне життя.

Насправді дві частини фото ніяк не пов'язані. Кадр зліва – уривок з шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз". Кадр справа – знімок з Tumblr, де опублікували кота перед тарілкою з овочами і підписом "Він не любить овочі".

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Об'єднана картинка стала уособлювати реакцію людей на несподівані або необгрунтовані звинувачення.

За три місяці мем то зникав, то знову відроджувався вже в трохи іншому форматі. На початок вересня мем продовжує жити – на цей раз у вигляді шпалер для численних гаджетів. Ось найпопулярніші кадри у мережі:

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