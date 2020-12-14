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В роботі YouTube і сервісів Google стався глобальний збій

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YouTube - фото 1
YouTube

У інтернет-користувачів виникли проблеми з доступом до YouTube і поштового сервісу Google. У чому ж справа?

На сервісі Donwdetector кількість скарг на неможливість підключитися до YouTube за кілька хвилин зросла більш ніж до 80 тис., а до Gmail – до декількох тисяч.

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При спробі зайти у поштовий акаунт Gmail користувачам видає повідомлення про внутрішню помилку: "На жаль, ваш обліковий запис тимчасово недоступний. Перепрошуємо за незручності". Спроба зайти в Google Диск також закінчилася невдачею: "Не вдалося завантажити головну сторінку Google Диску".

При цьому у відкритій в режимі "Інкогніто" вкладці YouTube як і раніше працює. За даними сервісу Donwdetector, найчастіше на неможливість доступу до YouTube скаржаться користувачі з країн Європи. У мережі Twitter з'явилися скарги з різних країн світу. Офіційних коментарів представників компанії наразі немає.

В роботі YouTube і сервісів Google стався глобальний збій - фото 439054

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Джерело: downdetector
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