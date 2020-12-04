Експерти розповіли, як захистити ноутбук від перегріву

Більшості користувачам відом, щоб запобігти перегріву ноутбука, потрібно стежити за його вентиляційними отворами і не перевантажувати процесор. І ось ще шість порад по догляду за гаджетом.

Так, вентиляційні отвори комп'ютера краще нічим не закривати, інакше туди не буде надходити потрібна кількість повітря. Для цього ноутбук найкраще ставити на тверду плоску поверхню. Крім того, можна використовувати і спеціальну охолоджуючу підставку.

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При цьому краще не використовувати ресурсомісткі програми, які будуть змушувати процесор і його компоненти працювати швидше і перегріватися. Також рекомендується змінити налаштування продуктивності ноутбука, щоб знизити навантаження на його компоненти.

Слід звертати увагу і на забрудненість отворів ноутбука. Якщо в них накопичився пил, слід їх очистити. Щоб дати девайсу охолонути, його також можна на деякий час вимкнути.

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