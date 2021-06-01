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В останній день весни Карпати рясно засипало снігом: фото
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У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг, а видимість була обмежена до 50 метрів. Дивіться, як виглядає справжнісінька травнева зима!
За прогнозом погоди сніг на Попі Івані очікується впродовж усього дня вівторка. Кадри із засніженими горами були опубліковані у facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. Зазначимо, що в Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон, оскільки температура в цілому підвищилася і сніжний покрив вже істотно розтанув.
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"Станом на 09:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0°C".
Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна гора) має висоту 2 020 метрів. Це одна з найвищих вершин українських Карпат. Розташована на південно-східному кінці хребта Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
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