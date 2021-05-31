Погода в Україні 1 червня: прогноз на перший день літа

1 червня в Україні розпочнеться календарне літо, але погода втримається свіжою та вологою. Детальний прогноз по містах читайте далі.

1 червня, у вівторок, циклон принесе дощі у більшість областей країни. Доповнить картину сильний вітер, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, лише у північних областях вдень втримається малохмарна погода, але до вечора й там очікують опади.

"Температура повітря на літню не дуже буде змахувати – протягом дня вівторка передбачається +13+19 градусів, хіба в Приазов'ї десь вигулькнуть перелякані +20. У Києві літо розпочнеться перервою у дощах та свіжим, м'яко кажучи, повітрям: вдень 1-го червня +14+17 градусів. Ще й з поривчастим північно-східним вітром. Найближчим часом головні дощові події розгортатимуться на Півдні, Сході та в Центрі України – тобто, поки там крутитиметься циклон. Потепління прийде в Україну з п'ятниці і вже аж на наступному тижні можна буде нарешті спостерігати на термометрах +20 і, може, й +25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 червня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +14+16

Вінниця +15+17

Хмельницький +15+17

Житомир +14+16

Чернігів +15+17

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Сімферополь +17+19

Полтава +14+16

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +20+22

Луганськ +21+23

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