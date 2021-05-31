Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Погода в Україні 1 червня: прогноз на перший день літа

  • 12
Погода у перший день літа - фото 1
Погода у перший день літа

1 червня в Україні розпочнеться календарне літо, але погода втримається свіжою та вологою. Детальний прогноз по містах читайте далі.

1 червня, у вівторок, циклон принесе дощі у більшість областей країни. Доповнить картину сильний вітер, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, лише у північних областях вдень втримається малохмарна погода, але до вечора й там очікують опади.

"Температура повітря на літню не дуже буде змахувати протягом дня вівторка передбачається +13+19 градусів, хіба в Приазов'ї десь вигулькнуть перелякані +20. У Києві літо розпочнеться перервою у дощах та свіжим, м'яко кажучи, повітрям: вдень 1-го червня +14+17 градусів. Ще й з поривчастим північно-східним вітром. Найближчим часом головні дощові події розгортатимуться на Півдні, Сході та в Центрі України тобто, поки там крутитиметься циклон. Потепління прийде в Україну з п'ятниці і вже аж на наступному тижні можна буде нарешті спостерігати на термометрах +20 і, може, й +25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 червня у містах України:

Погода в Україні 1 червня: прогноз на перший день літа - фото 461588
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +14+16
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +21+23

Читайте також: Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

пропозиції партнерів
Новини