Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у червні, у перший місяць літа. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у червні 2021.

Вже відомий прогноз погоди на червень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям нарешті варто годуватися до повноцінного літа та потепління у червні. Попри те, що це кінець весни минув з дощами, погода у червні стане по-справжньому літньою. Температура у цей період буде поступово збільшуватися, а опади зменшуватися. Мінімальна температура у перший місяць літа буде вище даних за попередні роки, а от опадів буде у менше.

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Цьогоріч в Україні у червні середньомісячна температура коливатиметься у межах 18-22 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник буде трохи нижчим – 14-18 градусів тепла. Це більше середніх багаторічних значень. Загалом кліматична характеристика для червня не є аномальною – температура очікується на 1-2 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів у червні, то очікується 44-78 мм, а в горах – до 160 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і менший за попередній місяць.

Також ймовірні характерні для цього періоду зміни жари та дощів. На більшій частині території України розпочинається повноправне літо та спекотна погода. За даними синоптиків, українці у червні повинні звернути увагу на стан ґрунту, щоб не було посухи.

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