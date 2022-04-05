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В ООН визнали Україну однією з найзамінованіших країн світу
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Організація об'єднаних націй назвала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Снаряди можуть створити загрозу життю громадян на довгі роки.
Так, станом на 4 квітня в Україні заміновано 80 тисяч квадратних кілометрів території, що є одним із найвищих показників у світі. Статистику оприлюднили в ООН 4 квітня, у Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов'язаній із розмінуванням.
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Однак в організації додали, що такий статус Україна набула ще до початку повномасштабного вторгнення російської армії. Навіть до 24 лютого близько 2 мільйонів громадян щодня перебували в зоні ризику на тимчасово окупованих територіях.
Якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України в 2014 році очищення потребувало близько 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тисяч квадратних кілометрів території України, – зазначили в ООН.
Згідно зі звітом Human Rights Watch, російські військові розставляють міни поспіхом, хаотично і роблять це неправильно, сподіваючись стримати наступ українських військ.
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