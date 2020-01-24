В ООН рекомендують відмовитися від месенджера WhatsApp

WhatsApp залишається найпопулярнішим месенджером у світі, проте досить часто з'являються новини про проблеми з його безпекою. У грудні 2019 стало відомо про можливість злому сервісу одним повідомленням, а раніше засновник Telegram порадив усім видалити програму. Схожу рекомендацію тепер дали в ООН.

Раніше на цьому тижні з'явилася новина, що смартфон мільярдера Джеффа Безоса, засновника Amazon, був зламаний через WhatsApp за допомогою шкідливого файлу, відправленого буцімто з номера наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. У зв'язку з цим представник ООН в офіційному повідомленні заявив, що організація не вважає цей месенджер безпечним.

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Заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак заявив, що всім високопоставленим чиновникам організації доручили утримуватися від використання WhatsApp для ведення офіційних переговорів і важливою листування. Так він прокоментував питання преси про те, чи користується глава ООН Антоніу Гутерреш цим месенджером для спілкування зі світовими лідерами. Фархан Хак також додав, що офіційну команду не використовувати WhatsApp дали ще у червні 2019 року.

В ООН рекомендують відмовитися від використання WhatsApp

У свою чергу, розробники WhatsApp відзначають, що їх месенджер забезпечує найкращий у галузі захист. За словами Карла Вуга, директора з комунікацій WhatsApp, кожне приватне повідомлення захищене за допомогою технології наскрізного шифрування, розробленої спільно з Signal і є найкращою на сьогоднішні.

"У будь-якому додатку є уразливості, які можуть бути використані тим або іншим чином. Більшість платформ обміну повідомленнями може тільки мріяти про заходи безпеки, вжиті WhatsApp", – зазначив Одед Вануну, фахівець з безпеки ізраїльської компанії Checkpoint, яка регулярно знаходить уразливості в популярних додатках для обміну повідомленнями.

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