В околицях Чорнобиля помітили здичавілих корів, які навчилися виживати самостійно

За кілька років корови настільки здичавіли, що при появі людини чи автомобіля швидко втікали в найближчі хащі.

Про це розповів Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Дивіться рідкісне фото куниці лісової, яка потрапила у фотопастку

Корови належали двом родинам, які самостійно поселилися та проживали у місті Чорнобиль та селі Луб’янка, що поблизу. У 2016 році господарі померли, стадо почало жити на волі та здичавіло.

Цікаво дізнатись, як почувають себе унікальні мешканці Чорнобильського заповідника – стадо диких корів? Точно – добре. Живуть і пасуться в околицях Чорнобиля – там, де і звикли. Моніторинг науковців та світлини з фотопасток це підтверджують", – пишуть в заповіднику.

Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. У передвоєнні часи стадо налічувало до 20 голів.

"Полісся -дика пророда без кордонів" / Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На території зони відчуження чимало покинутих будівель, які стадо використовує для захисту від вітру та опадів. Кормів на заповідній території вдосталь. Навіть взимку, коли випадає сніг, тварини викопують суху траву копитами.

У корів нема потреби доїтися. Їх цикл лактації нормалізується і прив’язаний до народження телят.

З кінця 2018 року за унікальними мешканцями Зони спостерігають фахівці Заповідника. Їх висновок: корови здорові, здатні захищати себе і своїх телят.

"Полісся -дика пророда без кордонів" / Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Це цікаво: Червонокнижний лось засвітився на камері у Чорнобильській зоні – зимові фото красеня