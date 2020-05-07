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Коронавірус Карантин День матері

В Офісі президента обговорили запуск транспорту

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Метро / censor

На щоденній нараді в Офісі президента сьогодні, 7 травня, обговорили можливість запуску громадського транспорту.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за планом уряду, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Оскільки ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

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"Плановий помірний підхід до виходу з карантину це правильно. Не дивлячись на втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – більше півтисячі. Транспорт це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", – підкреслив президент Володимир Зеленський.

Йому також доповіли про ситуацію із Житомирської вірусологічної лабораторії, яка заявила про завантаженість і зупинку на кілька днів. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вже поспілкувався з представниками лабораторії і вирішив питання, які заважали проведенню тестування.

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Транспорт

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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