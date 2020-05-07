В Офісі президента обговорили запуск транспорту

На щоденній нараді в Офісі президента сьогодні, 7 травня, обговорили можливість запуску громадського транспорту.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за планом уряду, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Оскільки ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня

"Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Не дивлячись на втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – більше півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", – підкреслив президент Володимир Зеленський.

Йому також доповіли про ситуацію із Житомирської вірусологічної лабораторії, яка заявила про завантаженість і зупинку на кілька днів. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вже поспілкувався з представниками лабораторії і вирішив питання, які заважали проведенню тестування.

Транспорт

Читайте також: Як правильно утилізовувати маски і рукавиці