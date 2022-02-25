Ніякої дистанційки: МОН рекомендує школам піти на канікули

Міністерство освіти і науки України закликає громадян зберігати спокій і розсудливість. Дізнайтеся, як школи та виші працюватимуть в умовах воєнного часу.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram.

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"Інформую, що з метою забезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні надіслано листа керівникам департаментів (управлінь) освіти та науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам установ професійної вищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу у всіх навчальних закладах та оголошеннях канікул на два тижні", – написав він. Сергій Шкарлет наголосив, що йдеться про всю Україну.

Також Шкарлет попросив усіх педагогів та всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації, а також не переходити за підозрілими посиланнями та не поширювати непідтверджену інформацію.

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