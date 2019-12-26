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В одному з американських міст вперше за 57 років дозволять грати в сніжки

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В одному з американських міст вперше за 57 років дозволять грати в сніжки - фото 1

Влада американського міста Ваусау в штаті Вісконсін вирішила зняти заборону на гру в сніжки. Заборона на цю веселу зимову дитячу гру діяла понад 50 років.

У мережі опублікували відео, на якому міські поліцейські і чиновники адміністрації грають в сніжки на підтвердження того, що заборона на цю гру буде знята.

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Незвичайне обмеження діє в місті з 1962 року. Закон відносить сніжки до тієї ж категорії, що і камені. Вважається, що кидання їх може привести до важких травм.

За останні 15 років у Ваусау було виписано близько 10 штрафів за цією статтею. Вилучення сніжок з цієї статті міська влада обговорить в січні 2020 року.

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Джерело: theguardian
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