В одному з американських міст вперше за 57 років дозволять грати в сніжки

Влада американського міста Ваусау в штаті Вісконсін вирішила зняти заборону на гру в сніжки. Заборона на цю веселу зимову дитячу гру діяла понад 50 років.

У мережі опублікували відео, на якому міські поліцейські і чиновники адміністрації грають в сніжки на підтвердження того, що заборона на цю гру буде знята.

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Незвичайне обмеження діє в місті з 1962 року. Закон відносить сніжки до тієї ж категорії, що і камені. Вважається, що кидання їх може привести до важких травм.

За останні 15 років у Ваусау було виписано близько 10 штрафів за цією статтею. Вилучення сніжок з цієї статті міська влада обговорить в січні 2020 року.

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