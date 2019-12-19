У США мером міста став 7-місячний малюк: йому шалено личить смокінг

7-місячний хлопчик став наймолодшим мером в історії. Малюка Чарлі обрали почесним мером містечка Вайтхолл у штаті Техас. На урочистій церемонії він з'явився у смокінгу і з метеликом. А на самому заході, де Чарлі давав клятву, були присутні 150 гостей.

На інавгурації малюка супроводжували його прийомні батьки – Чед і Ненсі Макміллан. Від імені Чарлі зачитали спеціальну клятву:

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Я, Вільям Чарльз Макміллан, урочисто обіцяю, що буду сумлінно виконувати обов'язки мера Вайтхоллу і буду намагатися з усіх сил: бути добрим з усіма на ігровому майданчику, сприяти життю, усиновленню та добру, чистому заміському життю, прокласти всі гравійні дороги, принести печиво в пожежну службу добровольців, зловити найбільшого сома, а також зберігати та захищати спільноту Вайтхоллу, тому допоможіть мені, мамі і татові!

У новоспеченого мера був навіть свій лозунг – "Зробити Америку доброю знову" (Make America Kind Again). Чарлі радів тому, що відбувається, але під кінець заснув на руках в одного з артистів танцювальної групи.

Зазначимо, що роль почесного мера продається з аукціону щороку. Зібрані кошти спрямують на благодійність.

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