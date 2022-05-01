В одному із сіл Київщини вулицями бігають два страуси: фотофакт

На Київщини по селу бігають два страуси / facebook

У Здвижівці, що на Київщині, місцеві жителі помітили двох страусів, які вільно бігають селом. Величних птахів посеред окопів, що залишили по собі окупанти, показали у мережі.

Як пише користувач Facebook Олександр Попенко, на страусиній фермі Бучанського району залишилося лише два страуси після того, як там базувалися росіяни близько місяця. Чоловік припустив, що решту птахів з'їли військові Росії.

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Попенко опублікував на своїй сторінці у соцмережі знімки одного зі страусів, повідомивши, що цього птаха місцеві називають "Гуком", оскільки "він гукає".

Тепер Гук самотньо ходить городами між російськими окопами, – додав Олександр.

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