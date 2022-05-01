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В одному із сіл Київщини вулицями бігають два страуси: фотофакт
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У Здвижівці, що на Київщині, місцеві жителі помітили двох страусів, які вільно бігають селом. Величних птахів посеред окопів, що залишили по собі окупанти, показали у мережі.
Як пише користувач Facebook Олександр Попенко, на страусиній фермі Бучанського району залишилося лише два страуси після того, як там базувалися росіяни близько місяця. Чоловік припустив, що решту птахів з'їли військові Росії.
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Попенко опублікував на своїй сторінці у соцмережі знімки одного зі страусів, повідомивши, що цього птаха місцеві називають "Гуком", оскільки "він гукає".
Тепер Гук самотньо ходить городами між російськими окопами, – додав Олександр.
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