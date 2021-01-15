В Однокласниках: Тіна Кароль розлютила своїх шанувальників неоднозначним постом

Українська співачка Тіна Кароль зареєструвалася в російській соціальній мережі Однокласники, яка заборонена в Україні.

Так, вона запропонувала своїм фанатам стежити за її творчістю в російській соціальній мережі Однокласники.

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Відзначимо, в 2017 році в Україні ввели санкції проти Росії, які включають заборону на російські інтернет-сервіси, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж Однокласники і Вконтакте. Раніше артистка опублікувала в Instagram-stories запрошення на сторінку ВК, зробивши селфі зі смартфоном.

Відзначимо, що на офіційній сторінці Кароль в "ВКонтакте" зараз близько 373 202 фоловерів. Адміністратори активно ведуть паблік, публікуючи різні опитування, цитати тощо.

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