Холостячка–2: Тіну Кароль запропонували на роль головної героїні шоу

Ведучий романтичного шоу "Холостячка" Григорій Решетник запропонував українську артистку Тіну Кароль на роль головної героїні другого сезону проєкту.

Шоумен на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографію, на якій позує разом зі співачкою.

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На Тіні Кароль шикарне плаття з довгим розрізом на стегні, яке ідеально підкреслює її стрункі ніжки. Свій пост, який вже зібрав більше 25 тисяч лайків, Решетник підписав так: "Холостячка" 2 сезон. Неймовірна Тіна Кароль. Хто за? Що скажете?".

Шанувальники бурхливо відреагували на таку заяву і припустили, що ідея провальна, бо Тіну Кароль вже давно підозрюють у стосунках з виконавцем Даном Баланом: "Ніхто не думає, що Тіна вже зайнята?", "А може вона і не холостячка зовсім", "Гріша, ця жінка зайнята", "Ні, без варіантів, Данік не відпустить", – прокоментували користувачі.

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