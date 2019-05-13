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В Одесу привезли розбиті авто зі США: відеофакт

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Розмах надходжень пошкоджених авто зі Штатів просто вражає - фото 1
Розмах надходжень пошкоджених авто зі Штатів просто вражає / antikor

В Україні не перестають користуватися величезним попитом биті авто зі США. Зазначимо, що продають їх в уже відновленому вигляді.

Про наплив битих авто зі Сполучених штатів у нашій країні свідчить відео з Євротерміналу (Одеський порт), куди машини через океан масово привозять вже кілька років.

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Викладений в мережу ролик знято на початку цього року. Як можна побачити, розмах надходжень пошкоджених авто зі Штатів просто вражає: машини продовжують прибувати в нашу країну величезними партіями: тут їх розмитнюють, ремонтують і реєструють, а потім передають замовнику або ж виставляють на продаж в мережі, салоні або на авторинку.

На жаль, нерідко покупці не знають про первинний стан таких автомобілів, адже їх продають в уже відновленому вигляді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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