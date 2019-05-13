Дивіться, як автопілот Tesla врятував зайця: відеофакт

У соціальній мережі Twitter з'явився ролик, в якому показано, як автопілот електрокара Tesla Model S допоміг уникнути наїзду на зайця, який вибіг на нічну дорогу.

Інцидент стався на одній трас Флориди. Як заявив власник автомобіля, електроніка помітила тварину на дорозі, загальмувала і повернула кермо вбік перш, ніж він сам встиг би взяти керування на себе.

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Раніше в мережі з'явився ролик, як автопілот Tesla помилився з вибором траєкторії на серпантині, через що автомобіль мало не з'їхав в обрив. Водій встиг вивернути руль у протилежну сторону, але машина все одно постраждала, врізавшись в скелю.

Про одну з останніх серйозних аварій Tesla стало відомо торік, коли седан Model S, що рухався на автопілоті на швидкості 105 кілометрів на годину, врізався в пожежну машину. Остання стояла в смузі, працюючи на місці іншого ДТП.

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